Найдены гены, связанные с тяжелым течением COVID-19

Новые генетические варианты, повышающие риск тяжелого течения COVID-19, выявили генетики из Эдинбургского университета вместе с финскими и канадскими коллегами. Об этом они рассказали в статье в журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи проанализировали геномы около 7500 человек, лечившихся от тяжелой формы COVID-19, и сравнили полученные данные с результатами генетического анализа более чем 48 тыс. человек, не сталкивавшихся с тяжелой формой болезни или вообще не заразившихся. Им удалось обнаружить 16 генетических вариантов, ранее не связанных с COVID-19. Некоторые из них удваивали риски тяжелого течения болезни. Часть генетических вариантов встречалась менее чем у 1% европеоидов, другие же - более чем у половины. Функции генов были связаны с работой иммунитета, которая зависит от активности интерферонов, выделяемых в ответ на заражение, а также со свертываемостью крови и образованием слизи.

Совокупность опасных генетических вариантов может приводить к выраженному воспалению легких и повышенному тромбообразованию даже при низкой вирусной нагрузке, предупреждают авторы работы.

"Понимание этих путей и связанных с ними генов важно и дает массу потенциальных целей для терапии", - отмечают они.

Исследователи рассчитывают, что понимание того, как те или иные гены влияют на риски, позволит эффективнее бороться с последствиями инфекции и приведет к новым методам лечения.