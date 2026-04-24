Названы причины пугающего эффекта после отмены антидепрессантов

Яркие и необычные сновидения после отмены антидепрессантов могут быть связаны с восстановлением фаз сна и перестройкой работы нейромедиаторов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом рассказала британский психолог Никита Амин в интервью изданию Metro.

Речь идет о препарате сертралине - одном из распространенных средств из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС). По словам эксперта, во время приема лекарства повышается уровень серотонина, который влияет на регуляцию сна.

"Хотя серотонин участвует в нормализации сна, его высокий уровень может подавлять фазу быстрого сна (REM-фазу), во время которой возникают наиболее яркие сновидения. В результате во время лечения люди часто хуже запоминают сны или видят их реже", - уточнила специалист.

Эксперт добавила, что после снижения дозы или прекращения приема препарата ситуация меняется. Фаза быстрого сна восстанавливается, и мозг начинает "компенсировать" ее дефицит. Это приводит к появлению более интенсивных, эмоционально насыщенных и иногда тревожных сновидений.

Как объяснила Амин, при отмене препарата резко меняется уровень сразу нескольких нейромедиаторов - серотонина, дофамина и норадреналина. Мозг в этот момент пытается восстановить баланс, что и отражается на качестве сна.

Специалист отмечает, что такие эффекты чаще всего временные. Обычно пик ярких сновидений приходится на период от нескольких дней до двух недель после отмены, а в течение трех-шести недель состояние постепенно нормализуется.