В Шуше состоялась встреча Первых леди Азербайджана и Турции

15 июня в Шуше состоялась встреча Первой леди Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой с Первой леди Турецкой Республики Эмине Эрдоган.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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