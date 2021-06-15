https://news.day.az/officialchronicle/1352833.html В Шуше состоялась встреча Первых леди Азербайджана и Турции
В Шуше состоялась встреча Первых леди Азербайджана и Турции
15 июня в Шуше состоялась встреча Первой леди Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой с Первой леди Турецкой Республики Эмине Эрдоган.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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