Президенты Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган с супругами присутствовали на показе композиции "Музыкальное наследние и карабахские скакуны на Джыдыр-дюзю", организованном Фондом Гейдара Алиева

15 июня в Шуше при организации Фонда Гейдара Алиева была представлена музыкальная композиция "Музыкальное наследие и карабахские скакуны на Джыдыр-дюзю".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, Первая леди Эмине Эрдоган посмотрели музыкальную композицию.

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