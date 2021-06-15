https://news.day.az/officialchronicle/1352845.html Президенты Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган с супругами присутствовали на показе композиции "Музыкальное наследние и карабахские скакуны на Джыдыр-дюзю", организованном Фондом Гейдара Алиева
Президенты Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган с супругами присутствовали на показе композиции "Музыкальное наследние и карабахские скакуны на Джыдыр-дюзю", организованном Фондом Гейдара Алиева
15 июня в Шуше при организации Фонда Гейдара Алиева была представлена музыкальная композиция "Музыкальное наследие и карабахские скакуны на Джыдыр-дюзю".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, Первая леди Эмине Эрдоган посмотрели музыкальную композицию.
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