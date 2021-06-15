Эрдоган поделился публикацией с Джыдыр дюзю

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и первая леди Эмине Эрдоган побывали на Джыдыр дюзю в Шуше.

Как передает Day.Az, соответствующее фото распространил в "Twitter" президент Турции Эрдоган.

"Освобожденный Карабах, освобожденный от оккупации древний город Шуша", - написал в публикации Эрдоган.