https://news.day.az/officialchronicle/1352847.html Эрдоган поделился публикацией с Джыдыр дюзю - ФОТО
Эрдоган поделился публикацией с Джыдыр дюзю - ФОТО
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и первая леди Эмине Эрдоган побывали на Джыдыр дюзю в Шуше.
Как передает Day.Az, соответствующее фото распространил в "Twitter" президент Турции Эрдоган.
"Освобожденный Карабах, освобожденный от оккупации древний город Шуша", - написал в публикации Эрдоган.
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