https://news.day.az/officialchronicle/1352867.html В Шуше состоялся совместный обед Президента Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана
В Шуше состоялся совместный обед Президента Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана
15 июня в Шуше состоялся совместный обед Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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