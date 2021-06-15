В Шуше состоялся совместный обед Президента Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана

15 июня в Шуше состоялся совместный обед Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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