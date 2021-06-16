Президент Ильхам Алиев вручил генеральному директору компании "Bayraktar Savunma" орден "Карабах"

15 июня в Шуше Президент Ильхам Алиев вручил генеральному директору компании "Bayraktar Savunma" Лютфи Халуку Байрактару орден "Карабах".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно Распоряжению Президента Ильхама Алиева Лютфи Халук Байрактар удостоен этой высокой награды за укрепление братских связей и развитие сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, вклад в правое дело по восстановлению территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской Республики.