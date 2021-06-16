https://news.day.az/officialchronicle/1352879.html Президент Ильхам Алиев вручил генеральному директору компании "Bayraktar Savunma" орден "Карабах" - ФОТО
Президент Ильхам Алиев вручил генеральному директору компании "Bayraktar Savunma" орден "Карабах" - ФОТО
15 июня в Шуше Президент Ильхам Алиев вручил генеральному директору компании "Bayraktar Savunma" Лютфи Халуку Байрактару орден "Карабах".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно Распоряжению Президента Ильхама Алиева Лютфи Халук Байрактар удостоен этой высокой награды за укрепление братских связей и развитие сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, вклад в правое дело по восстановлению территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской Республики.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре