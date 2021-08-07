https://news.day.az/officialchronicle/1368153.html Президент Ильхам Алиев назначил нового посла Азербайджана в Иране
Президент Ильхам Алиев назначил нового посла Азербайджана в Иране
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжения о назначении Али Фикрет оглу Ализаде на должность чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Иране и постоянного представителя при Организации экономического сотрудничества.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Ранее другим распоряжением главы государства с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Иране и постоянного представителя при Организации экономического сотрудничества был отозван Бунияд Самед оглу Гусейнов.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре