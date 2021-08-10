На бурение субартезианских скважин в некоторых районах Азербайджана выделено 1,96 млн манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение "О дополнительных мерах по улучшению обеспечения посевных площадей в Балакенском, Гахском, Шекинском и Загатальском районах оросительной водой и удовлетворению потребностей населения в питьевой воде".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно документу, в целях проектирования и бурения 28 субартезианских скважин для улучшения обеспечения оросительной водой посевных площадей и используемых для посева приусадебных земельных участков в 26 населенных пунктах Балакенского, Гахского, Шекинского и Загатальского районов с населением 93 014 человек, а также удовлетворения потребностей населения в питьевой воде из суммы, указанной в подпункте 1.8.8 "Распределения средств, предусмотренных в Государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" выделяется 1,96 миллиона манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.