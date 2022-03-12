Первый вице-президент Мехрибан Алиева выразила соболезнование семье Рустама Ибрагимбекова в связи с его кончиной

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией в связи с кончиной народного писателя Рустама Ибрагимбекова.

Как передает Day.Az, в публикации говорится:

"Выражаю глубокое соболезнование семье народного писателя Азербайджанской Республики Рустама Ибрагимбекова в связи с его кончиной. Всегда буду помнить свои встречи с ним. Да упокоит Аллах его душу".