https://news.day.az/officialchronicle/1443806.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева выразила соболезнование семье Рустама Ибрагимбекова в связи с его кончиной - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева выразила соболезнование семье Рустама Ибрагимбекова в связи с его кончиной - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией в связи с кончиной народного писателя Рустама Ибрагимбекова.
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"Выражаю глубокое соболезнование семье народного писателя Азербайджанской Республики Рустама Ибрагимбекова в связи с его кончиной. Всегда буду помнить свои встречи с ним. Да упокоит Аллах его душу".
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