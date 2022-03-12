Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Папе Римскому Франциску

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Папе Римскому Франциску.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше святейшество,

Рад от себя лично и от имени народа Азербайджана передать Вам и в Вашем лице всем Вашим единоверцам самые сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня коронации.

Отношения между Азербайджаном и Святым Престолом, которые отмечают в этом году 30-летие установления дипломатических связей, имеют для нас особое значение. Нас чрезвычайно радуют сформировавшиеся на протяжении многих лет искренний диалог и взаимопонимание высшего уровня между Азербайджаном, приверженным многовековым традициям толерантности и мультикультуральным ценностям, и Святым Престолом.

Высоко оцениваю Ваш личный вклад в укрепление этих отношений и выражаю Вам признательность за оценку ведущей роли Азербайджана в поощрении межрелигиозного и межкультурного конструктивного диалога.

Сохранение в Азербайджане религиозно-духовного разнообразия, в том числе наследия христианства, является одним из основных направлений государственной политики. В этом контексте в нашей стране проявляются большое внимание и забота о католической религиозной общине. В то же время проекты, реализованные Фондом Гейдара Алиева в Ватикане, являются наглядным примером значения, придаваемого нашей страной сохранению всемирного культурного наследия.

Верю, что взаимодействие и плодотворное сотрудничество между Азербайджаном и Святым Престолом нашими совместными усилиями и впредь будут успешно продолжаться во имя пропаганды общечеловеческих ценностей и утверждения межцивилизационного взаимопонимания.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и успехов в высшей духовной миссии во имя торжества идеалов гуманизма", - говорится в поздравлении.