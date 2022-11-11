Президент Ильхам Алиев принимает участие в IX Саммите Организации тюркских государств в Самарканде

11 ноября в Самарканде проходит IX Саммит Организации тюркских государств.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принимает участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретил Президента Ильхама Алиева, других глав государств и правительств.

Затем было сделано совместное фото.

Открыв заседание Совета глав государств, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поприветствовал гостей и выступил.