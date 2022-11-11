https://news.day.az/officialchronicle/1510496.html Президент Ильхам Алиев принимает участие в IX Саммите Организации тюркских государств в Самарканде
Президент Ильхам Алиев принимает участие в IX Саммите Организации тюркских государств в Самарканде
11 ноября в Самарканде проходит IX Саммит Организации тюркских государств.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принимает участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретил Президента Ильхама Алиева, других глав государств и правительств.
Затем было сделано совместное фото.
Открыв заседание Совета глав государств, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поприветствовал гостей и выступил.
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