https://news.day.az/officialchronicle/1627884.html От имени Президента Ильхама Алиева дан официальный прием в честь Президента Объединённых Арабских Эмиратов Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна - ФОТО
От имени Президента Ильхама Алиева дан официальный прием в честь Президента Объединённых Арабских Эмиратов Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна - ФОТО
8 января от имени Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева был дан официальный прием в честь находящегося с официальным визитом в нашей стране Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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