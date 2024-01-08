От имени Президента Ильхама Алиева дан официальный прием в честь Президента Объединённых Арабских Эмиратов Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна

8 января от имени Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева был дан официальный прием в честь находящегося с официальным визитом в нашей стране Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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