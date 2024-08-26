Арабские СМИ опубликовали статьи о Первом вице-президенте Мехрибан Алиевой

Ведущие средства массовой информации арабских стран опубликовали статьи, посвященные Первому вице-президенту Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в статье под заголовком "Мехрибан Алиева: образцовый представитель азербайджанского народа", опубликованной в газете Объединенных Арабских Эмиратов "Аль-Баян", говорится, что Мехрибан Алиева с первых дней общественной деятельности уделяла особое внимание гуманитарным вопросам. Она возглавила бесчисленное количество инициатив по улучшению благосостояния граждан страны.

"Следует особо отметить содержательную жизнь Мехрибан Алиевой и ее неиссякаемую энергию, благородство, сострадание и милосердие, проявляемые ею к людям, а также самоотверженное служение своему народу и государству", - подчеркивается в публикации. Газета пишет, что Первая леди Азербайджана, как заботливая супруга и мать, является примером для всех женщин.

В статье, опубликованной на имеющем широкую читательскую аудиторию новостном портале Arab Countries говорится, что Мехрибан Алиева родилась в интеллигентной семье, сохраняющей интеллектуальные и культурные традиции. Первая леди Азербайджана, отец которой видный ученый, а мать - известный филолог, продолжила семейные традиции заботы и внимания к образованию, культуре и общественной деятельности. В то же время медицинское образование, полученное Мехрибан Алиевой в Медицинском университете имени Сеченова в Москве, сыграло важную роль в ее деятельности в гуманитарной сфере.

Информационные порталы Pantimearabia, Tuvaq, Aqram, Dubaihospitality, Dubainews, Observer Dubai, Global Dubai рассказывают о многогранной общественной и гуманитарной деятельности Мехрибан Алиевой как руководителя Фонда Гейдара Алиева. "Первая леди Азербайджана возглавляла бесчисленные инициативы по улучшению условий жизни соотечественников. Этот Фонд, носящий имя общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, с 2004 года добился значительных успехов в сферах здравоохранения, образования и социального благополучия", - подчеркивается в статье.

В публикации портала Abdae-alaelami отмечается, что одним из важнейших достижений Мехрибан Алиевой является улучшение услуг в области здравоохранения в Азербайджане. Портал пишет: "Фонд Гейдара Алиева под ее руководством профинансировал строительство и ремонт больниц, клиник и диагностических центров, обеспечил доступность современных медицинских услуг для всех граждан. Среди инициатив Первой леди Азербайджана можно подчеркнуть предоставление бесплатных медицинских услуг и поддержку уязвимых слоев населения, ликвидацию неравенства в сфере здравоохранения. Кроме того, Мехрибан Алиева придает большое значение образованию. Она руководит инициативами по строительству и ремонту сотен школ в Азербайджане, обеспечивая учащимся доступ к современной, хорошо оснащенной образовательной среде. В то же время реализованы стипендиальные и исследовательские программы для подготовки грядущего поколения азербайджанских лидеров и ученых".

На информационном портале Hayatty-2.day особое внимание уделено деятельности Мехрибан Алиевой по защите культурного наследия и его популяризации в мире. В статье говорится: "Ярая защитница культурного наследия Мехрибан Алиева посвятила свои усилия сохранению и пропаганде богатого культурного наследия Азербайджана. Она держала на контроле восстановление исторических памятников, поддерживала традиционное искусство и инициировала международные культурные мероприятия, которые продемонстрировали миру уникальное наследие Азербайджана. Деятельность Первой леди Азербайджана не только способствовала сохранению богатого наследия прошлого, но также привила людям чувство национальной гордости и самобытности".

В материалах, опубликованных на информационных порталах Gulftech News, Safar News, vdlnews.com, повествуется о роли Мехрибан Алиевой в общественно-политической жизни Азербайджана, в том числе о ее многогранной деятельности в качестве президента Фонда Гейдара Алиева в сферах образования, здравоохранения, культуры, в решении социальных вопросов и других направлениях.

Широкое место в статьях отведено личным качествам Первой леди Азербайджана. Отмечается, что успешный государственный деятель Мехрибан Алиева одновременно является заботливой, благородной и доброй хранительницей семейного очага, воплощением азербайджанской женщины, гармонично совмещающей профессиональную и личную жизнь.

Арабские СМИ подчеркивают, что большое внимание, доброта и великодушие, которые Мехрибан Алиева проявляет к сфере гуманитарной деятельности в нынешней ситуации в мире, где царят рознь и конфликты, снискали Первой леди Азербайджана глубокое уважение и симпатию среди народа, вдохновили представителей молодого поколения прилагать усилия по построению более справедливого и милосердного миропорядка.