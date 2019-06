30 мая 2019 года произошло знаменательное событие - на Факультете Востоковедения Оксфордского Университета состоялось первое заседание Совета правления Оксфордского Центра Низами Гянджеви по изучению Азербайджана, Кавказа и Центральной Азии.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как известно, Центр, носящий имя великого азербайджанского поэта-мыслителя, был создан в 2013-м году в структуре Оксфордского Университета - одного из старейших и авторитетнейших университетов мира, с целью изучения истории, языков и культур Азербайджана, Кавказа и Центральной Азии и представляет особую академическую ценность для Азербайджана и его историко-научного наследия.

Напомним, что 23 мая 2018 года, ровно год тому назад, в колледже Кларендон вице-канцлером Оксфордского университета, профессором Луиз Ричардсон и профессором Наргиз Пашаевой было подписано Соглашение, согласно которому Научный центр Азербайджана и Кавказоведения имени Низами Гянджеви стал функционировать в Оксфордском университете на постоянной основе, как его неотъемлемая часть. "Контракт века", как его окрестили, явившийся исторически важным событием культурного, научного и гуманитарного масштаба, был посвящен 100-летнему юбилею Азербайджанской Демократической Республики.

Первое Заседание Совета Правления Центра имени Низами Гянджеви, проведению которого предшествовала огромная работа, также было посвящено очередной годовщине АДР, ее немеркнущим идеалам.

На Заседании было принято чрезвычайно важное решение по утверждению членов Совета Правления Центра. В него вошли:

Эдмунд Херциг - Профессор Института Востоковедения Оксфордского университета, приложивший с первого дня создания Центра большие усилия для обеспечения его постоянного функционирования;

Александр Моррисон, представляющий Совет Отдела гуманитарных наук Оксфордского Университета, научный исследователь Нового Колледжа университета, специалист по истории - глобальной, имперской, интеллектуальной, политической, военной;

Профессор Кристофер Джери - от Совета Отдела социальных наук Оксфордского Университета, Директор по Российским и Восточно-Европейским исследованиям в Оксфордской школе Глобальных и Региональных исследований, декан колледжа Святого Антония Оксфордского Университета;

Профессор Наргиз Пашаева, Ректор Бакинского филиала МГУ имени М.В.Ломоносова, вице-президент Национальной академии наук Азербайджана, и

Профессор Роберт Глив, занимающийся вопросами Арабских исследований в Институте Арабских и Исламских Исследований университета Эксетера (Великобритания), номинированные Британским фондом по изучению Азербайджана и Кавказа и назначенные Советом Отдела гуманитарных наук Оксфордского Университета;

Два члена, номинированные Советом Факультета востоковедения, - Люк Тредвел, представляющий Научно-исследовательский центр Халили Оксфордcкого Университета, лектор по исламской нумизматике, и Доктор Пол Вордворс, научный исследователь колледжа Брасенос Оксфордского Университета, являющийся Руководителем группы Бардинской археологической экспедиции, исследующей поздний античный и ранний исламский периоды древнего азербайджанского города.

Повестка дня заседания включала обсуждение научных проектов, таких, к примеру, как подготовка и организация грандиозной выставки, посвященной Стране Огней - "Путешествие в страну шелка и огня: Встречи Британии и Азербайджана (1561-1918)", открытие которой планируется на лето 2021 года в Королевском Географическом Обществе. Еще один проект - составление Профессором Мир-Ансари в сотрудничестве с азербайджанскими коллегами Сводного каталога рукописей Низами Гянджеви, хранящихся в библиотеках по всему миру. На осуществление проекта предположительно потребуется 18 месяцев. Среди вопросов, обсуждаемых на Заседании, такие актуальные, как присвоение библиотеке Института востоковедения Оксфордского университета имени Низами Гянджеви, которое нашло свое отражение в вышеупомянутом Соглашении от 23 мая 2018 года, преподавание азербайджанского языка на Факультете Востоковедения Оксфордского университета и многие другие.

На Первом Заседании Совета Правления Научного Центра также были рассмотрены вопросы, связанные с археологическими исследованиями в Барде, результаты которых осели в отчетах и публикациях ученых Оксфордского университета. Ожидается выход книги "Городская жизнь на границе Исламского мира: Барда и провинция Арран после пятого века нашей эры", которая будет издана Brepols в 2020 году, проведение двух семинаров (в 2 этапа) по археологии Барды - в Баку и Оксфорде, посвященных 4-летней работе в этой сфере.

Далее, проведение конференций и круглых столов при содействии Оксфордского Семинара для Кавказа и Центральной Азии (TOSCCA), которые, как правило, привлекают широкую аудиторию студентов и ученых из Оксфорда и извне. Центром имени Низами Гянджеви (ONGC) также предусмотрены стипендии, предназначенные для приглашенных научных сотрудников, - с тем чтобы они имели возможность в статусе резидентов принимать участие в научной жизни Университета. Отборочный комитет будет рассматривать заявки на соответствие следующим критериям:

качество планируемого исследования и его соответствие исследовательским ресурсам Оксфорда;

квалификация и опыт кандидата для проведения планируемого исследования;

потенциальный вклад предполагаемого исследования в достижение целей ONGC.

По окончании своего визита приглашенные научные сотрудники должны будут представить отчет о работе, которой они занимались в течение своей стипендиальной программы.

Важное место в деятельности Центра Низами Гянджеви занимают задачи, касающиеся переводческой сферы. В этой связи необходимо упомянуть изданную в 2016 г книгу Berthels "The Great Azerbaijani Poet: Nizami Ganjavi: Life, Work and Times". Также имеется целый ряд поступающих предложений о переводах и публикациях, среди которых, к примеру, книга А. Нуриева (Alem Nuriyev, Crafts of Caucasian Albania), изданная на русском языке в 2009 году.

Члены Совета Правления Центра избираются раз в три года. Отметим, что академик Наргиз Пашаева - первый ученый из Азербайджана, вошедший в руководство (Management Board) Научного центра Оксфордского университета.

Более расширенная информация по событию будет предоставлена после завершения подготовки Протокола Первого Заседания Совета Правления Оксфордского Центра Низами Гянджеви по изучению Азербайджана, Кавказа и Центральной Азии.