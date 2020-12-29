https://news.day.az/politics/1302714.html Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих ВС Азербайджана медалью "За освобождение Кельбаджара" - СПИСОК
Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих ВС Азербайджана медалью "За освобождение Кельбаджара" - СПИСОК
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих Вооруженных Сил Азербайджанской Республики медалью "За освобождение Кяльбаджара".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, группа военнослужащих ВС Азербайджана награждена за мужество и отвагу, проявленные в ходе боевых действий за освобождение Кяльбаджара.
С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.
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