Завтра состоится суд над воевавшим в Карабахе ливанским наемником

Завтра состоится судебное заседание по уголовному делу гражданина Ливана, обвиняемого в терроризме против Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, гражданин Ливана Эулджекджиян Викен Абрахамович привлечен к следствию из-за террористической деятельности, осуществленной против граждан Азербайджан в составе вооруженных сил Армении во время Отечественной войны.

Напомним, что месяцем ранее Генеральная прокуратура и Служба государственной безопасности Азербайджана распространили совместную информацию в связи с этим фактом.

Сообщалось, что под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в 44-дневной Отечественной войне за освобождение территорий и восстановление территориальной целостности Азербайджана была достигнута победа, ставшая символом национальной гордости нашего народа.

Осознав свое бессилие перед нашими вооруженными силами, военно-политическое руководство Армении в нарушение основных норм и принципов международного права, наряду с различными преступлениями, совершало многочисленные провокации против нашей армии и мирного населения, используя в рядах своей армии наемников.

Так, завершилось расследование уголовного дела, возбужденного Главным следственным управлением Службы государственной безопасности Азербайджана по соответствующим статьям Уголовного кодекса, по факту участия в качестве наемников гражданина Ливанской Республики Эулджекджияна Викена Абрахамовича и других лиц в обмен на материальное вознаграждение в террористической деятельности против граждан Азербайджана в составе организованной группы.

Следствием было установлено, что 29 сентября 2020 года Эулджекджиян Викен Абрахамович, 1979 г.р., гражданин Ливанской Республики, житель Бейрута, первоначально принял предложение Овака Кикияна, гражданина Ливанской Республики, принять участие в военных операциях на оккупированных территориях Азербайджана в качестве наемника в обмен на материальное вознаграждение в размере 2500 долларов США. С этой целью в тот же день вместе с другими лицами в составе организованной группы он сознательно пересек государственную границу Азербайджана с территории Армении за пределами контрольно-пропускных пунктов и прибыл на территории, где находились другие наемники.

Викен Эулджекджиян и другие боевики, привлеченные в качестве наемников за материальное вознаграждение, также участвовали в террористической деятельности против граждан и армии Азербайджана с использованием незаконно приобретенного огнестрельного оружия, боеприпасов и их частей, не предусмотренных законодательством Азербайджана.

Викену Эулджекджияну было предъявлено обвинение по статьям 114.3 (участие наемника в военном конфликте или военной операции), 214.2.1 (терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением (организацией)), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) и другим статьям УК Азербайджанской Республики.

Решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Пятого мая 2021 года обвинительное заключение по уголовному делу было утверждено и направлено в суд для рассмотрения.