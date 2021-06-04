Как пройдоха Мирзаян водит за нос россиян

Хитрец Геворг Мирзаян, обладающий громким статусом доцента департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ, опубликовал на сайте деловой газеты "Взгляд" свою статью под названием "Россия должна поставить на место армянских авантюристов".

Как передает Day.Az со ссылкой на smi6.ru, само название статьи вводит читателя в заблуждение: неужели у армянских пропагандистов проснулся дух самокритики и мы увидим объективный анализ ситуации в регионе через призму государственных интересов РФ. Однако знакомство с данной статьей Мирзаяна еще раз подтвердило, что армянская психология, риторика и методология не меняется. Все те же провокации, хитрость и ложь, использование медийных ресурсов России в интересах Армении.

Кстати, мы уже писали, что в редакцию газеты Взгляд Маргарита Симоньян уже давно внедрила своих людей, а потому это издание периодически отмечается такими хитрыми проармянским публикациями.

Итак, в своей статье Геворг Мирзаян под видом критики в адрес ряда армянских политиков на самом деле опять протащил ложные геополитические ориентиры, пытаясь вновь уверить россиян, что Армения дескать единственный союзник России на Кавказе и без Армении Россия просто загнется. А остальные страны региона, с которыми на самом деле Россия в новой реальности имеет растущие стратегические интересы - это по-мирзаяновски якобы "враги" нашей страны. Тогда как по факту мы видим, что это Армения превратилась в плацдарм Запада на Южном Кавказе и препятствует российским интересам.

Мирзаян ловко обвинил Россию в том, что наша страна заняла "пассивную позицию", тогда как "Россия должна была силой защитить суверенитет союзника, а не вести бессмысленные и в чем-то даже унизительные переговоры с азербайджанской стороной о выводе войск".

Далее Мирзаян продолжает лукавить с еще большим мастерством и спрашивает: "Конечно, у российского читателя возникает вопрос: а почему это Москва должна беспокоиться о судьбе Армении?".

И сам же отвечает: "Потеря Армении грозит большими неприятностями не только армянам, но и России". И в заключение настоятельно советует россиянам: "Москве стоит убрать в сторону попкорн и четко артикулировать свои позиции по Армении, предпринимать какие-то реальные и демонстративные шаги по защите армянского суверенитета. И сделать это не ради Армении и армян, а ради защиты собственных интересов в собственном кавказском подбрюшье".

Но россиян уже на армянской хитрости особо и не проведешь, многие разобрались, что к чему. В комментариях к этому мирзаяновскому опусу читатели пишут:

Ванька Жуков:

Автора надо десантировать в Ереван со товарищи. Ума палата!

Иван Таранов:

Автор не убедил в нужности Армении. Армения - транспортный тупик, союзник из нее как пуля из фекалий. Армяне уже дважды предавали нас, причем первый раз всего через 2 года после того, как мы спасли их от геноцида. И даже сейчас, когда они должны были бы осознать, что кроме России им никто не поможет, они по прежнему смотрят в сторону Запада. Пусть смотрят, это их страна, и если они хотят жить под властью Турции - это их дело. С Турцией мы договоримся, с Арменией - вряд ли. Можно ли договориться с людьми, которые даже после потери Карабаза не сделали никаких выводов?

Ярослав Стрельцов:

Армения не союзник. Нахлебница, приживалка, паразитка - да. Но не союзник.

Посторонним В.

А типа Армения, которая не граничит ни с Ближним Востоком, ни с Россией является мостом для России на Ближний Восток?

Лучок репчатый:

"Все что должна Россия это вернуть армян домой. На родину. А то криминал тут разводят. Мошенники, авторитетные воры в законе. И так без них балласта хватает на миллиарды долларов".