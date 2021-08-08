Тайны азербайджанского ковра не открылись армянским ворам

Армения за неимением реальных героев продолжает пополнять список предметов гордости, недостойных во всех отношениях. Так уж повелось, что героями армянского народа провозглашаются кровавые преступники, нацисты, убийцы детей и стариков, а также воры. Список последних после 44-дневной войны пополнился новыми именами, среди которых особенно блистают два имени - Вардан Асцатрян и Армен Хачатрян.

Асцатрян - это так называемый "основатель шушинского музея ковров", где были собраны под видом армянских азербайджанские ковры преимущественно карабахской школы. Хачатрян - водила, который управлял тем самым автомобилем, на котором вывозились предметы азербайджанского наследия. Всего было украдено около 160 ковров, 30 старинных гончарных изделий и 50 картин. Эти цифры приводятся самими армянами в соцсетях и в будущем могут очень пригодиться, когда Азербайджан поднимет вопрос возвращения ценных экспонатов на родину.

Недавно, видимо, решив, что в обществе начали забывать о его "подвиге", Асцатрян вынес ворованные ковры на улицу и разложил на асфальте якобы для просушки. Объяснил он это борьбой за их сохранность, но ни в одном музее мира, где в экспозиции имеются ковры, подобной практики нет. Акция преследовала цель снова привлечь к себе внимание публики, которая начала о нем подзабывать после недолгой "минуты славы" в феврале, когда он торжественно открыл в Ереване выставку украденных из Шуши азербайджанских ковров. Прошло шесть месяцев, а ожидавшегося ажиотажа вокруг его "подвига" не последовало. Оказалось, что в Армении никому не нужен отдельный музей ковра. Асцатряну предлагали включить свою "коллекцию" в экспозиции других музеев, но он отказался, желая оставить всю славу себе одному.

Так называемый исскуствовед напомнил о себе не только соплеменникам, но и нам. И потому пусть не обижается на то, что будет написано ниже. Сам напросился.

Армяне не могут доказать, что карабахские и азербайджанские ковры в целом принадлежат им. Они это заявляют, но исторически не являясь жителями этого региона, не имеют соответствующих традиций и навыков, а тех, что ими получены за два столетия проживания рядом с азербайджанскими тюрками, недостаточно для создания доказательной научной базы. Ковры давно перестали быть предметами домашнего обихода, сегодня это объекты научного исследования, где одними "мамой клянусь" не обойдешься.

Помнится, армянский этнограф Погосян, пытаясь объяснить, почему в Армении, якобы являющейся "родиной ковроделия", нет ни одного музея ковра, заявил, что "в разное время представители Азербайджана собирали и покупали армянские ковры у населения Нагорного Карабаха. Ковры, которые были изъяты в домах армян во время "геноцида" в Турции, в дальнейшем продавались через аукцион, но только туркам. Нет сомнений, что эти ковры сегодня представляются как азербайджанские, анатолийские или турецкие, однако доказать это не столь легко".

Нет, господин Петросян, это доказать не то что не легко, а невозможно в принципе. Выставка, устроенная в Ереване из ковров, украденных из шушинского музея, является разоблачением не только уголовного факта собственного воровства предметов, представляющих культурную ценность. Выставленные экспонаты, за небольшим исключением, являются традиционными коврами азербайджанских мастеров. И как раз это доказать совсем нетрудно.

Асцатрян с Хачатряном фактически ограбили Шушинский филиал Азербайджанского государственного музея ковра. Филиал до армянской оккупации располагался в Шуше в особняке семьи Мехмандаровых. Накануне оккупации в 1992 году сотрудникам с риском для жизни удалось вывезти часть экспозиции. Однако, после захвата Карабаха армяне построили свой цех для производства карабахских ковров и начали имитировать их узоры и орнаменты. Многие ковры, демонстрировавшиеся в Шуше во время оккупации и затем вывезенные в Армению, являются точной копией азербайджанских ковров. После оккупации армяне создали в оккупированных Ханкенди, Агдере и Лачине цеха "Карабах карпет", где занимались производством ковров, выходящих под именем старинных и карабахских. Простая экспертиза легко докажет их современность и факт плагиата.

Характерно, что после оккупации на международных аукционах стали появляться ценные азербайджанские ковры и ковровые изделия, относящиеся ко второй половине XIX века - середине XX века. Это ковры, собранные в домах азербайджанцев, вынужденных покинуть регион, бросив все, в том числе ковры, передававшиеся из поколения в поколение. Собранные по оккупированным азербайджанским селам ковры также забирали в свои коллекции в Армению "ценители". Так, у экс-советника экс-президента Армении Вардана Хачатряна есть крупная частная коллекция ковров, большую часть которой составляют азербайджанские ковры. В ней есть даже знаменитый ковер "Намазлы", предназначенный для совершения намаза.

На ереванской выставке, курируемой Асцатряном, выставлен 71 из 160 выкраденных ковров. Этот человек, называющий себя этнографом, поет все ту же песню: мол, в советское время азербайджанцы ходили по селам и скупали ковры у армян, а потом выдавали за свои. Хотя, считает Асцатрян, у азербайджанцев просто не может быть ковроделия, потому что "доказанный факт, что ковроткачество присуще оседлым народам, кочевники этим не занимались никогда".

Доказанный факт? Кем доказанный? Как раз наоборот, даже высоко ценимая армянами Wikipedia пишет: "в культуре кочевых народов ковры получили особое признание и стали широко распространяться по ареалам племен, живущих в легких домах, юртах". А самый древний из сохранившихся (благодаря вечной мерзлоте) ворсовых ковров, созданный в V веке до н.э., был обнаружен на Алтае. Том самом Алтае, куда армяне регулярно призываются переселять "кочевников-азербайджанцев". Большинство исследователей сходятся во мнении, что ковроткачество зародилось более двух с половиной тысяч лет назад как функциональное ремесло в среде кочевых племен Центральной Азии. Алтайская находка это доказывает. А откуда взялись "доказательства" Асцатряна, большая загадка.

Армянские так называемые этнографы больше пропагандисты, чем ученые. Аргументы, приводимые ими, очень непрофессиональны, примитивны и убоги. Например, Асцатрян считает главным доказательством принадлежности тех или иных ковров армянам наличие на них орнамента в виде креста, что говорит о его полной профнепригодности. Такими примитивными аргументами может оперировать обыватель, но не человек, называющий себя ученым.

Как можно прочитать на специализированных сайтах, символика азербайджанского ковра - восьмиконечная звезда в медальонах, равноконечный крест, схема "трех миров" - тюркско-шаманская картина мира, архетип "древа желаний", свастика, S-образные элементы - все это указывает на наследие древнетюркского прамонотеизма в азербайджанских коврах, т.е. веры в Тенгри (Танры), чей образ слился в сознании народа с мусульманскими представлениями об Аллахтала. По мнению специалистов, эти символы могли возникнуть только на тюркско-азербайджанской почве древних традиций, сохранивших наследие древнетюркской веры.

Многие орнаменты, выдаваемые армянами за свои, появились на азербайджанских коврах после прихода в регион сельджуков. Тех самых кочевников. На обширной территории региона распространились идентичные орнаментальные мотивы, утвердились единые ковровые традиции, отражающие генетическую общность тюркских народов, их исторические и культурные взаимосвязи.

Азербайджанские специалисты, в отличие от армянских, занимаются не пропагандой, а наукой. Согласно их исследованиям, среди сотканных в сельджукской манере азербайджанских ковров есть такие, основу композиции которых составляет равноконечный крест с небольшим ромбом в середине и парными рогоподобными завитками на концах крестовин. Этот мотив называется "кайкалак" в Средней Азии и "кехна-нахыш" в Азербайджане. Крест и ромб как геометрически, так и по смыслу противоположны друг другу. Крест связан с небесным огнем и светом, указывает на его движение в бесконечность. Это символ раскрывающейся внешнему миру Божественной Энергии. Равноконечный крест - символ Тенгри (Танры), древнетюркского единого бога, олицетворение гармонии духовного мира у тюрок. Ромб символизирует некую заключенность в границы, движение внутрь и устойчивость. Ромб-квадрат связан с одним из первоэлементов - землей.

Особым "вниманием" армянских плагиаторов пользуется ковровый узор "аждаха" (дракон). Среди украденных из Шуши ковров есть и образцы ковров "Аждахалы".

С подачи армянской стороны и ангажированных зарубежных специалистов, узор "аждаха" какое-то время у западных исследователей было принято относить к армянской традиции. Опять же - безо всяких на то реальных оснований, лишь на основе "мамой клянусь". Положил конец этому основатель вашингтонского музея "Текстиль" доктор Чарльз Грант Эллис. Его монография о ранних кавказских коврах, приуроченная к 50-летнему юбилею музея, в основном посвящена драконовым коврам, в частности, вопросу их происхождения. Он пишет, что во многих известных изданиях губинские ковры ("драконовые" образцы Губинской школы ковроткачества) были приписаны армянам, и эта сомнительная гипотеза была еще больше углублена в книге 'История ковра" Ф.Р.Мартина, который, основываясь на раскраске армянской рукописи ХIII в., утверждает древность армянского ковроделия. Между тем, эту гипотезу полностью отвергли Генри Якоби и Артур Поп, на основании досконального анализа композиции узоров среднего поля и бордюра, а также колорита доказавшие принадлежность "драконовых" ковров к школам Губы, Ширвана, Карабаха и Газаха, то есть к азербайджанской школе ковроткачества. Эллис уверен, что к армянским относятся ковры, которые имеют надпись на армянском языке, а также созданные в советское время в окрестностях Еревана.

Чехословацкий ученый Людмила Кибалова отмечает, "драконовые" ковры прежде считались коврами армянской или монгольской работы, и только в последнее время доказана их связь с местной азербайджанской культурой.

Вот так вот.

К сожалению, армянской пропаганде верят на слово, нам же приходится каждый раз доказывать принадлежность того, чем мы веками владеем по праву.

Теперь о том, что касается того, что "азербайджанцы ходили по селам и скупали ковры у армян". На самом деле все происходило как раз наоборот.

Ковры, производимые в Ширванском и Губинском уездах, продавались в Баку, газахские и гянджинские ковры сбывались в Тбилиси, а карабахские - в Тебризе и Стамбуле. Основными покупателями ковров, производимых в Губе, были местные евреи. Этим коврам фальсификации не грозили. Коврам же, производимым в Карабахе, Гяндже, Сальяне и Мугане, повезло меньше - их скупали армянские перекупщики. Мастера часто были людьми бедными и продавали свои произведения за незначительную сумму. Это сегодня ковер - произведение искусства, продающееся на аукционах за миллионы. А тогда армяне скупали азербайджанские ковры за копейки и сбывали их потом втридорога под надуманными названиями. К сожалению, большинство этих названий пока что используется в специальной литературе, но азербайджанская сторона прилагает усилия для исправления ситуации.

Об этом пишет в своей монографии "Азербайджанский ковер" знаменитый Лятиф Керимов.

Интересное наблюдение сделал в свое время известный российский исследователь Исаев. Бывший армянином по национальности, но не уронивший чести ученого, в своем труде "Ковровое искусство Закавказья" он честно пишет касательно обследования района Гейчи, вблизи озера Севан (Гейчагель), современной Армении: ковроделием здесь занимается только тюркоязычное население.

В заключение напомним случай, имевший место четыре года назад. Проживающий в США наш соотечественник Эльшад Тахиров обнаружил на одном из аукционов азербайджанский ковер, выставленный под именем "Античный ковер Армении - Карабаха". Некий армянин владел ковром двадцать пять лет, а потом почему-то решил продать. Владелец по чисто армянской привычке врал нагло и откровенно. Потому что трудно было не увидеть на изделии дату "1971" и надпись на азербайджанском языке кириллицей "Моему сыну в день его рождения".

Тахиров выкупил ковер с целью найти истинных владельцев и передать им. Пока же ковер находится в Музее ковра. По мнению специалистов, узоры говорят о том, что ковер был соткан в Агдаме.

Примечательно, что этот небольшой коврик был старательно состарен до уровня "античности". Наверное, с расчетом на магическую силу слова "армянский". Обычно это срабатывает. Но времена меняются. А после изгнания оккупантов с нашей земли мы видим эти изменения каждый день.

Лейла Таривердиева