Трагедия в Кельбаджаре лежит на совести правительства Армении

Гибель трех человек в результате подрыва на мине на территории села Сусузлуг Кельбаджарского района является трагедией, которая лежит на совести армянского правительства. Обстоятельства показали, что мина была установлена после окончания Второй карабахской войны. Более того, недавнее признание армянского полковника о том, что он с водителем поставили 17 грузовиков мин в Кельбаджар и Лачин, окончательно раскрывает суть вопроса.

Об этом Day.Az сказал член Комитета Милли Меджлиса (парламента) по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Эльман Мамедов.

По его словам, армянская сторона под разными предлогами отказывается предоставлять карты минных районов.

"Цель армян заключается в том, чтобы максимально надолго воспрепятствовать возвращению азербайджанцев на родные земли. Мы должны быть более осторожными, чтобы вновь не столкнуться с злыми намерениями соседей, которое может привести к гибели наших граждан", - отметил он.

Парламентарий подчеркнул, что после 44-дневной войны в регионе появилась новая реальность, и мировые державы смирились с этим.

"Азербайджан не претендует на территорию соседних государств. Наша страна лишь восстанавливает свои границы, признанные на международном уровне. Есть карты советской эпохи. Хотя Армения и некоторые ее покровители отказываются признавать новую реальность, однако это не имеет особого значения. Азербайджан решает пограничные вопросы в соответствии с международным правом и никто не сможет воспрепятствовать предпринимаемым в этом направлении шагам", - заключил Эльман Мамедов.

Абдул Керимханов