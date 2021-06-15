Поездка Реджепа Тайипа Эрдогана в Шушу – еще один серьезный шаг для развития отношений с Азербайджаном – Администрация Президента Турции
Визит Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан, в частности поездка в Шушу - еще один серьезный шаг для развития отношений с Азербайджаном.
Как передает Day.Az, об этом во вторник сообщили Trend в Администрации Президента Турции.
Было отмечено, что отношения между двумя странами всегда были на высоком уровне и впредь будут развиваться по восходящей линии.
"Этот визит еще больше продвинет турецко-азербайджанские отношения, а также станет толчком для дальнейшего развития связей между другими тюркоязычными государствами. Документы, подписанные между Турцией и Азербайджаном, - важный шаг в направлении развития связей", - добавили в Администрации Президента Турции.
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