Поездка Реджепа Тайипа Эрдогана в Шушу – еще один серьезный шаг для развития отношений с Азербайджаном

Визит Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан, в частности поездка в Шушу - еще один серьезный шаг для развития отношений с Азербайджаном.

Как передает Day.Az, об этом во вторник сообщили Trend в Администрации Президента Турции.

Было отмечено, что отношения между двумя странами всегда были на высоком уровне и впредь будут развиваться по восходящей линии.

"Этот визит еще больше продвинет турецко-азербайджанские отношения, а также станет толчком для дальнейшего развития связей между другими тюркоязычными государствами. Документы, подписанные между Турцией и Азербайджаном, - важный шаг в направлении развития связей", - добавили в Администрации Президента Турции.