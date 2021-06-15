В Шуше Азербайджан и Турция показали миру пример дружбы, братства и союзничества

Турция и Азербайджан добились очередного большого успеха. В древней Шуше, сердце свободного Карабаха, наши совместно развевающиеся флаги вновь переполнили наши сердца чувством непередаваемой гордости. Шушинская декларация о союзнических отношениях, подписанная сегодня лидерами Азербайджана и Турции, стала примером для всего мира. Этот документ поднял связи между двумя странами на высочайший уровень.

Сегодняшнее историческое событие следует оценивать как новый уникальный этап в отношениях между двумя странами. Поскольку невозможно найти в мире две такие страны, между которыми налажены столь же искренние и здоровые союзнические связи, как между Азербайджаном и Турцией.

Шушинская декларация, которая является гарантом будущего сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, - это показатель нашей приверженности историческим корням. Документ учитывает самые важные детали, охватывает все области сотрудничества между двумя странами, и это означает, что Азербайджан и Турция навсегда вместе и впредь будут обеспечивать безопасность друг друга.

Еще один важный момент исторического документа связан с Зангезурским коридором. Известно, что после сокрушительной победы над Арменией Азербайджан полон решимости начать новую эру в регионе и заново сформировать перспективы регионального развития. В этом отношении открытие Зангезурского коридора, от которого выиграют все страны региона, очень важно. Братская Турция поддерживает Азербайджан в этом вопросе, что однозначно отразилось и в Шушинской декларации.

На протяжении многих лет Азербайджан привлекает внимание мира своими масштабными региональными проектами, проведением различных международных мероприятий и колоссальными успехами за очень короткий период времени. Победа, завоеванная в 44-дневной Отечественной войне, также привлекла к Азербайджану внимание мировой общественности. Сегодня внимание мира снова приковано к Азербайджану. На сей раз к Шуше, сердцу Карабаха, откуда руководители двух братских стран направили мировому сообществу очередные послания во имя мира, развития и прогресса. Эти послания, несомненно, еще долгое время сохранят свою актуальность.

Сахиль Керимли,

заместитель главного редактора АМИ Trend