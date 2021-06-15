ЕС и США поддерживают меры по укреплению доверия между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом написал в Twitter президент Совета Европы Шарль Мишель.

По его словам, США и ЕС принимают меры для установления мира, и этот вопрос является одним из тех, в которых США и ЕС едины.

"Мы работаем вместе, чтобы разрешить региональные конфликты. Вместе мы смогли решить проблемы глобальной и региональной безопасности", - написал он.