Азербайджан играет ключевую и стабилизирующую роль как в регионе, так и в мире

Азербайджан играет ключевую и стабилизирующую роль как в регионе, так и в глобальном масштабе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал экс-президент Хорватии Иво Йосипович на видеоконференции на тему "Оценка ситуации на Западных Балканах: путь вперед", организованной Международным центром Низами Гянджеви в сотрудничестве с Фондом обществ и ценностей Боснии и Герцеговины и Национальным комитетом по внешней политике США.

"Считаю, что предстоящий VIII Бакинский Глобальный форум приобрел важное значение и теперь играет практически незаменимую роль в объединении людей из разных географических регионов", - сказал Йосипович.

В свою очередь, бывший премьер-министр Боснии и Герцеговины Златко Лагумдзия заявил, что Бакинский форум в этом году пройдет в совершенно новой обстановке - гибридной, но будет, как и раньше, посвящен очень важному вопросу.

"Бакинский Глобальный форум - это всегда важный тренд. Горжусь возможностью принять в нем участие", - сказал Филип Вуянович, экс-президент Черногории, добавив, что этот год будет очень интересным.

Кроме того, экс-президент Боснии и Герцеговины Младен Иванич отметил, что Бакинский форум стал очень значимым событием не только регионального, но и глобального уровня, на котором множество представителей сфер политики и науки, бизнес-кругов обсуждают наиболее важные проблемы глобального характера.

"Предстоящий VIII Бакинский Глобальный форум очень важен, потому что это одно из крупнейших собраний очень важных и авторитетных людей - бывших президентов, политиков, представителей сфер экономики, культуры и защиты прав человека. Форум собирает людей с разными политическими взглядами, что очень важно, но всех их объединяет идея международного сотрудничества ради прогресса", - сказал бывший премьер-министр Бельгии Ив Летерм.