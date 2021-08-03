Бездарный беспредел

Внешний вид армянских блокпостов и укреплений, сооруженных вдоль армяно-азербайджанской границы, меня поверг в шок. Такое впечатление, что 44-дневной войны в Карабахе не было и армянские вооружённые силы вообще не учли её урок.

Как сообщает Day.Az, об этом в своем видеоблоге заявил автор одноименного аналитического Youtube-канала Юрий Подоляка.

Блогер показал жилище, где, исходя из армянских источников, жили солдаты на вырезанном блокпосте.

Подоляка сообщил, что в этой местности армянские позиции находятся на протяжении уже нескольких недель, примерно месяц или полтора.

"Когда я посмотрел репортаж армянских корреспондентов с этого участка, я был действительно поражён. Что это такое? Это окоп? Я бы офицера, который всё это организовал, расстрелял бы как изменника родины. В лучшем случае отправил бы в отставку за профнепригодность. Такое ощущение, что армянская армия не потерпела поражение в 44-дневной войне и не извлекла из всего происходящего никаких уроков", -

Блогер также отметил, что судя по результатам армянской атаки 29 июля на азербайджанский блокпост, организовать нормальную атаку узла обороны противника армянские силы тоже не умеют.

"Хотя, казалось бы, после 44-дневной войны они уже могли чему-то научиться. Я этот вывод делаю исходя из тех материалов, которые официально представляет министерство обороны Армении. И армянское общество должно задать вопрос своим военным - а за что они вообще получают зарплату? Реально, я в шоке, я не понимаю, как это может быть после 44-дневной войны", - подытожил Юрий Подоляка.