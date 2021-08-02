https://news.day.az/politics/1366756.html ВС Армении обстреляли позиции Азербайджана на госгранице
ВС Армении обстреляли позиции Азербайджана на госгранице
2 августа c13:55 до 17:00 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в селе Араздейен Ведийского района и селе Зеркенд Басаркечярского района периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики и села Йухары Айрым Кельбаджарского района.
Как сообщили Day.Az в Минобороны, потерь среди личного состава Азербайджанской Армии нет.
Ответным огнем противник был подавлен.
В настоящее время ситуация в указанных направлениях стабильна, оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск.
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