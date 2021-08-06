Готовится план Зангезурского коридора

Строительство проходящего через Азербайджан участка Зангезурского коридора предусматривается завершить в 2024 году.

Об этом, как передает Day.Az, сообщили Trend в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

По данным ведомства, сегодня ведутся проектирование и в то же время строительство участка Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд протяженностью 123,8 километра Зангезурского транспортного коридора на азербайджанской территории, который обеспечит транспортное сообщение с Нахчыванской АР.