https://news.day.az/politics/1367805.html Готовится план Зангезурского коридора
Готовится план Зангезурского коридора
Строительство проходящего через Азербайджан участка Зангезурского коридора предусматривается завершить в 2024 году.
Об этом, как передает Day.Az, сообщили Trend в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.
По данным ведомства, сегодня ведутся проектирование и в то же время строительство участка Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд протяженностью 123,8 километра Зангезурского транспортного коридора на азербайджанской территории, который обеспечит транспортное сообщение с Нахчыванской АР.
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