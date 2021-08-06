Азербайджанские военнослужащие приняли участие в учениях в Грузии

В Грузии завершились военные учения "Agile Spirit - 2021", в которых принимали участие азербайджанские военнослужащие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сегодня состоялась церемония закрытия стартовавших 26 июля военных учений.

Отметим, в военных учениях приняли участие около 2500 военнослужащих из Грузии, Эстонии, Германии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Испании, Турции, Украины, Великобритании, США, Канады, Италии и Азербайджана.