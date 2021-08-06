Азербайджанские пожарные локализовали крупные лесные пожары в Турции

Пожарно-спасательные силы МЧС Азербайджана, находящиеся в Турции в соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева с целью тушения лесных пожаров на территории братской страны и недопущения их распространения, в настоящее время профессионально продолжают операции по тушению пожаров.

Как сообщает Day.Az, в результате усилий турецких и азербайджанских пожарных был успешно локализован крупный пожар, вспыхнувший в одном из лесных массивов Турции.

Локализовав пожар в этой зоне, азербайджанские пожарные службы направились в другой регион, охваченный огнем.

Отметим, что благодаря усилиям азербайджанских пожарных удалось предотвратить распространение и других лесных пожаров во многих направлениях.

Согласно последней информации, совместными усилиями пожарные и специалисты профильных служб взяли под контроль 196 из 208 очагов лесных пожаров, которые бушуют в Турции с прошлой недели. Продолжается борьба с 12 очагами.

На данный момент пожары все еще продолжаются, в том числе в курортных провинциях Анталья и Мугла. Однако, по утверждениям властей, в настоящее время опасности для жилых районов и туристических объектов уже нет. Выгорели тысячи гектаров леса.

Напомним, что в соответствии с соответствующими поручениями и указаниями Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева личный состав Министерства по чрезвычайным ситуациям численностью 500 человек, вертолеты, а также другое необходимое оборудование и принадлежности были отправлены в братскую Турцию.

Ранее Президент Реджеп Тайип Эрдоган в интервью турецким телеканалам заявил, что самую важную поддержку в тушении лесных пожаров в Турции оказал Азербайджан.