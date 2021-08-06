Вертолеты и спецтехника МЧС Азербайджана успешно тушат пожары в Турции

Соответствующие силы Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, направленные в Турцию по поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, продолжают успешно борться с лесными пожарами, которые вспыхнули на территории братской страны на прошлой неделе.

Как сообщает Day.Az, в Сети опубликованы кадры, где вертолеты МЧС АР сбрасывают воду на лесные массивы, а пожарые и спецтехника эффективно тушат и локализуют пожар на земле.

Согласно последней информации, совместными усилиями пожарные и специалисты профильных служб взяли под контроль 196 из 208 очагов лесных пожаров, которые бушуют в Турции с прошлой недели. Продолжается борьба с 12 очагами.

Ранее Азербайджан отправил в Турцию самолет-амфибия BE-200CS, который в течение 20-25 секунд способен набрать 12 тонн воды.

На данный момент пожары все еще продолжаются, в том числе в курортных провинциях Анталья и Мугла. Однако, по утверждениям властей, в настоящее время опасности для жилых районов и туристических объектов уже нет. Выгорели тысячи гектаров леса.

Напомним, что в соответствии с соответствующими поручениями и указаниями Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева личный состав Министерства по чрезвычайным ситуациям численностью 500 человек, вертолеты, а также другое необходимое оборудование и принадлежности были отправлены в братскую Турцию.

Ранее Президент Реджеп Тайип Эрдоган в интервью турецким телеканалам заявил, что самую важную поддержку в тушении лесных пожаров в Турции оказал Азербайджан.