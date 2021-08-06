Пашинян оскорбил поведением нового президента Ирана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь доказал, что непригоден для серьезной компании. Уже стало традицией, что армянский лидер выделывает что-то эдакое, о чем потом долго говорят и пишут.

5 августа Никол принял участие в церемонии инаугурации нового президента Ирана Ибрагима Раиси. В компании высокопоставленных лиц и дипломатов ему явно было нечего делать, но в роли ближайшего друга Ирана, коим Армения себя считает в последние десятилетия, он присутствовал в числе других гостей и явно скучал. От скуки Пашинян, не имеющий представления о дипломатическом протоколе и этикете, принялся копаться в своем телефоне. Что он там делал, не суть важно. Главное, что это было замечено.

Одни из злейших оппонентов нынешней власти, заместитель председателя РПА Армен Ашотян на своей странице в Facebook выставил фото премьера, сидящего с мобильником в руках в то время, как идет инаугурация и все другие присутствующие слушают выступающего. При этом он, как можно видеть, снял наушники, как бы демонстрируя, что его не интересует то, что говорят на церемонии. Может, он владеет фарси и переводчик ему без надобности?

Вдоволь поизмывавшись над премьером, Ашотян достаточно резонно заметил, что "такие вопиющие оскорбления и грубость не забываются и не прощаются, особенно на Востоке".

После этого никому уже не интересно, о чем Никол Пашинян говорил с президентом Раиси, что армянский премьер там звонил про обеспечение свободной торговли Ирана с ЕАЭС и гипотетический коридор Север-Юг через Армению, как пытался выставить привлекательной мертворожденную СЭЗ "Мегри" и так далее.

Единственное, что заслуживает внимания, - это следующая информация от удивленного корреспондента "Азатутюн" ("Свобода"): "Хотя и Пашинян, и Раиси сегодня в Тегеране говорили о региональном мире, однако бросается в глаза то, что отсутствуют формулировки о карабахском конфликте, ситуации на армяно-азербайджанской границе и армянских военнопленных, удерживаемых в Азербайджане, которые обычно присутствуют во время переговоров, обсуждений лидера Армении с иностранными коллегами".

Думается, это все, что нужно знать о визите Никола Пашиняна в Тегеран.

Лейла Таривердиева