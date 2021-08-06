Вопросы, затронутые в последнем телефонном разговоре президентов Азербайджана и Турции, и высказанные мнения еще раз доказывают, что мы действительно - "одна нация - два государства". Дружба и братство между Азербайджаном и Турцией вечны.

Об этом сказал в пятницу Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Эльшан Мусаев, передает Day.Az.

По его словам, основная тема телефонного разговора была связана с поддержкой Азербайджана братской стране в борьбе с лесными пожарами.

"Азербайджанское государство и его Президент Ильхам Алиев не оставили Турцию в трудные дни, братской стране оказана максимальная поддержка, для оказания помощи были мобилизованы все возможности и ресурсы. По поручению главы государства на место происшествия уже направлено большое количество сотрудников МЧС, более 500 пожарных, множество техники. Вот настоящие братство и союзничество! Вот настоящие дружба и искренность!

Турция всегда, в частности, и во время 44-дневной Отечественной войны, оказывала нам политическую и моральную поддержку. Эта поддержка всегда была для нас очень важна. А теперь мы всеми своими возможностями поддерживаем братскую Турцию. Пусть хранит Всевышний победоносных лидеров двух стран, потому что их роль в развитии Азербайджана и Турции очень велика", - сказал Мусаев.