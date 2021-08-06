Минобороны Армении не отказывается от своих грязных действий

"Утратившее к себе доверие Министерство обороны Армении не отказывается от своих грязных действий и прибегает к различным методам с целью распространения ложной информации".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство обороны.

В сообщении отмечается, что для прикрытия провокаций армянская пресса распространяет информацию о том, что якобы в результате взрыва, произошедшего вблизи государственной границы, произошел пожар, после чего был открыт огонь в направлении Араздейене.

Сообщается, что такого рода информация не имеет оснований и является дезинформацией. Подразделения Азербайджанской армии открывают огонь лишь с целью пресечения провокаций противоположной стороны.