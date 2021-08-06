Реджеп Тайип Эрдоган отметил роль Азербайджана в тушении лесных пожаров в Турции

Хочу особо отметить роль Азербайджана в тушении пожаров.

Об этом в беседе с журналистами сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает в пятницу Day.Az.

Он также рассказал о сегодняшнем телефонном разговоре с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Сегодня я провел очередной телефонный разговор с моим братом Президентом Ильхамом Алиевым. До настоящего времени Азербайджан направил в Турцию свыше 600 пожарных. Говорят, что могут отправить еще больше сил, включая технику. Президент Ильхам Алиев сказал, что направит еще свыше 100 пожарных, а я ответил, что "было бы хорошо". Это профессиональные пожарные, и Азербайджан дополнительно направит еще одну такую группу", - сказал Эрдоган.