Азербайджанские военные моряки приняли участие в международных учениях

Делегация Военно-Морских Сил Азербайджанской Республики приняла участие в противоминных учениях, которые проходили в акватории Черного моря.

Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, в ходе курса, в котором также приняли участие военные моряки разных стран, были проведены брифинги на тему методов борьбы с минами, антитеррористических операций на море и защиты инфраструктуры, а также обмен опытом,

Отметим, что основной целью данного курса, проводимого ежегодно, является налаживание отношений между региональными и нерегиональными партнерами, а также с НАТО и совершенствование взаимной координации.