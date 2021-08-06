Не выполняя решение Европейского суда, Армения попирает международное право

Армения уже шесть лет отказывается выполнять решение Европейского суда по правам человека от 16 июня 2015 года по делу "Чирагов и другие против Армении" и тем самым грубо попирает международное право.

Об этом в пятницу сказал Trend сказал член семьи Чираговых Эльхан Чирагов, передает Day.Az.

Он отметил, что в решении Европейского суда Армения признана страной-оккупантом: "Постановление Европейского суда по правам человека по этому делу является первым и пока единственным документом международного судебного органа, признающим нарушение прав собственности азербайджанских вынужденных переселенцев на прежде оккупированных Арменией землях и подтверждающим факт оккупации. Это постановление доказывает, что Армения - страна-оккупант, что она оккупировала и разрушила азербайджанские территории. Документ требует от Армении возместить нанесенный нам ущерб.

Однако, несмотря на то, что прошло много времени, армянская сторона до сих пор не выплатила компенсацию. Армения, как всегда, грубо попирает международное право и игнорирует решение международного суда. Это очередной произвол с ее стороны. Мы не оставим это так и снова обратимся в Европейский суд, который несет ответственность за исполнение этого решения, и мы добьемся этого.

Компенсация, которую должна выплатить Армения, - ничто по сравнению с нанесенным нам материальным и моральным ущербом. Мы отправились в свои родные края спустя 30 лет и увидели, что армяне разрушили все. Это такое ужасное зрелище, что крайне сложно выразить словами", - сказал Эльхан Чирагов.