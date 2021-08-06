Джейхун Байрамов на переговорах с министром связи Ирака

6 августа министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с министром связи Ирака Арканом Аль-Шейбани.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства иностранных дел, приветствуя министра связи Ирака, министр Джейхун Байрамов подчеркнул, что отношения между Азербайджаном и Ираком успешно развиваются на основе принципов дружбы и взаимного уважения, и выразил удовлетворение высоким уровнем двустороннего сотрудничества в различных сферах.

На встрече стороны также обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.