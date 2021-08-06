https://news.day.az/politics/1367995.html Джейхун Байрамов на переговорах с министром связи Ирака - ФОТО
Джейхун Байрамов на переговорах с министром связи Ирака - ФОТО
6 августа министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с министром связи Ирака Арканом Аль-Шейбани.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства иностранных дел, приветствуя министра связи Ирака, министр Джейхун Байрамов подчеркнул, что отношения между Азербайджаном и Ираком успешно развиваются на основе принципов дружбы и взаимного уважения, и выразил удовлетворение высоким уровнем двустороннего сотрудничества в различных сферах.
На встрече стороны также обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.
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