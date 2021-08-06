https://news.day.az/politics/1368021.html Дополнительная пожарно-спасательная группа из Азербайджана приземлится в турецком аэропорту Даламан
Дополнительная пожарно-спасательная группа из Азербайджана приземлится в турецком аэропорту Даламан
Очередная пожарно-спасательная группа из 200 человек, направленная в Турцию по поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, приземлится в турецком аэропорту Даламан.
Как сообщает Trend, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в районе Манавгат провинции Анталья.
"Отправленная из Азербайджана пожарно-спасательная группа из 162 человек с 40 единицами противопожарной техники прибыла через Грузию в Турцию", - добавил министр.
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