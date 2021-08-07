Российские пограничники на армяно-азербайджанской границе: выводы и перспективы

Российские пограничники заступили на охрану армяно-азербайджанской границы. Минобороны Армении заявило, что они разместились возле села Воскепар в Тавушской области. При этом в районе продолжается строительство инфраструктуры по обеспечению россиян. В сообщении ведомства сказано, что процесс осуществляется в рамках армяно-российского сотрудничества.

Ранее россияне с той же целью появились в Сюникской области Армении. Данные новости нуждаются в комментировании. Особенно в свете многократно доказанной склонности армянской стороны к вольному обращению с фактами, к их "специфической " интерпретации. Проще говоря, к вранью.Сокрытие истинной сути случившегося - тоже одна из форм лжи.

Говорю это к тому, что официальный Ереван не признает очевидного- еще одного доказательства того, что Армения не имеет оснований называться независимым государством. Поясню. Республика Армения имеет сухопутные границы с четырьмя государствами (Иран, Турция, Грузия, Азербайджан). Еще 30 сентября 1992 года Россия подписала с Арменией договор "О статусе пограничных войск РФ, находящихся на территории Армении и условиях их функционирования", согласно которому охрана государственной границы Армении с Турцией (участок в 330 километров) и Ираном (45 километров) должна осуществляться пограничными войсками России.

Иными словами, на протяжении всего периода своего существования формально независимая РА не имела возможности обеспечивать полный контроль собственных границ. О каком суверенитете, о какой независимости можно говорить в условиях, когда почти три десятка лет армяно-турецкую и армяно-иранскую границу охраняют четыре погранотряда специального управления ФСБ России в Армении,?!

Теперь ситуация стала еще более трагикомической. Ведь, Армения официально расписалась в неспособности обеспечивать охрану своих границ и с Азербайджаном. Ранее она пыталась это сделать силами третьего корпуса МО РА, но недолго , как говорят в таких случаях, музыка играла. Собственно, еще в конце октября, в самый разгар 44-дневной войны, президент Армении Армен Саркисян по предложению премьер-министра Никола Пашиняна уволил командующего пограничными войсками СНБ республики Вагинака Саркисяна.

Официально причины увольнения Саркисяна не назывались, однако по мнению армянских экспертов, это было связано с военными неудачами ВС Армении в приграничных с Азербайджаном районах.С тех пор ситуация не изменилась. Сколько не меняй погранвойсками СНБ РА , обеспечивать охрану границ с Азербайджаном они не в состоянии. Что же в итоге получается? То, что армянские пограничники будут обеспечивать только лишь охрану границ с Грузией, что также превращает в анекдот сам факт существования организации с громким названием пограничные войска СНБ РА. Ведь, данное ведомство , по сути, превращено в филиал российских погранвойск, которому поручено охранять маленький участок границы РА.

А учитывая факт присутствия на территории РА 102-ой российской военной базы , можно говорить о том, что Армении полностью соответствует определению форпост России на Кавказе. То есть, нет никакого суверенного, независимого армянского государства. По сути Россия, не имеющая общих границ с Арменией, охраняет почти все границы РА, по сути превращая ее в некий, очень сильно вооруженный, субъект Российской Федерации. А это, в свою очередь, доказывает неспособность армян иметь свое государство. Их удел- быть форпостом, не более того. А все эти мифы про Тиграна Великого, со ссылкой на историков древности хороши разве что, как застольные тосты.

И в Баку разве что ухмыльнулись бы по поводу очередного доказательства очевидного, если бы не один нюанс. Нет, я говорю сейчас не о том, что строительство новой границы с Азербайджаном должно было обойтись Армении по самым скромным подсчетам в 300 млн. долларов и, получается, ровно такую сумму Россия, по сути, сэкономила Армении. Учитывая откровенно анти-российские настроения в РА, что до и что после 44-дневной войны, это , мягко говоря, странное решение. Особенно, с учетом того, что российская экономика погружается в кризис, а Армения не раз доказывала свой статус неблагодарного партнера.

И еще. Конечно, армянской армии , как силы, способной противостоять Азербайджану , нет. Невозможно компенсировать потерю свыше 5000 погибших и 12.000 раненных. Это, для страны, население которой едва ли превышает отметку в два миллиона человек и продолжает сокращаться, невосполнимые потери. Но в том-то и дело, что вот уже на протяжении довольно длительного времени армянская сторона устраивает провокации по всей протяженности фронта. Это говорит о том, что официальный Ереван все еще лелеет мечту о военном реванше. Да, любому здравомыслящему человеку понятно, что эта мысль самоубийственна для Армении, но мы же помним хвастливые и откровенно провокационные речи Пашиняна и иных правителей РА, приведшие к 44-дневной войне.

Вот и сейчас, сняв с себя обязанность по охране собственных границ, Армения освобождает часть того, что осталось от ее армии для осуществления новых провокаций в отношении нашей страны. Мы уже не раз приводили примеры схожести в поведении современной Армении с гитлеровской Германией. И в этой связи нельзя не вспомнить про Гляйвицкую операцию, которая стала формальным поводом для нападения фашистской Германии на Польшу.

Нельзя исключать, что в какой-то момент группа армянских диверсантов, надев форму азербайджанской армии, не устроит нападение на российских пограничников, дабы потом свалить все это на азербайджанскую сторону, пытаясь спровоцировать конфликт между Баку и Москвой. Тем более, что мы знаем о том, сколь велико влияние этнических армян и откровенно про-армянских сил в СМИ России.

Как тут не вспомнить, что в самом начале армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта армянские боевики открывали огонь по мирному азербайджанскому населению из-за спин советских военнослужащих, которые не разоружали данные бандформирования?! Вполне возможно, у кого-то в Ереване может мелькнуть шальная мысль в стиле "можем повторить".

В Азербайджане должны быть ко всему этому готовы. И наша страна вправе увязывать размещение российских пограничников на армянской стороне армяно-азербайджанской границы с ускорением процесса делимитации и демаркации границ. Тем более, что по этому вопросу позиции Баку и Москвы идентичны.

При этом, в рамках процесса делимитации границы семь сел в Газахском районе и село Карки должны быть освобождены от армянской оккупации. Думаю, есть возможность договориться с Россией и по этому вопросу. А Армения? Ее можно и нужно поставить перед фактом, как уже бывало не раз. Тем более сейчас, когда и до того сильно усеченные "независимость" и "суверенитет" Армении скукожилась донельзя.



Акпер Гасанов