Проверена готовность новых складов на освобожденных территориях к зимнему периоду

По поручению Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева, продолжается строительство соответствующих объектов в целях улучшения оснащения, обеспечения и социально-бытовых условий личного состава воинских частей, дислоцированных на освобожденных территориях.

Как сообщили Day.Az в Минобороны, руководство Министерства обороны осмотрело новопостроенные и капитально отремонтированные склады на территории Кяльбаджарского и Лачинского районов.

Сначала министр обороны был проинформирован о постройках, имеющихся на административной и технической территориях, а также плане развития этих территорий.

Отмечалось, что было сдано в эксплуатацию несколько складов, оснащенных необходимыми устройствами и системами для хранения сухих пищевых продуктов и вещевого имущества.

Министру обороны было доложено о продолжении строительства продовольственных и вещевых складов на освобожденных территориях.

Министр обороны дал соответствующие поручения по обеспечению личного состава Азербайджанской Армии новыми, высококалорийными продуктами питания в течение всего года, усилению контроля за продовольственным обеспечением воинских частей, более качественному хранению продовольственных товаров, улучшению социально-бытовых условий военнослужащих и своевременному завершению работ по подготовке к зимнему периоду.