Завтра в азербайджанской армии состоится церемония принятия военной присяги

По поручению министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова восьмого августа в частях и подразделениях азербайджанской армии состоятся церемонии принятия новобранцами военной присяги.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны, церемонии начнутся с исполнения Государственного гимна Азербайджана. Затем новобранцы торжественно примут присягу на верность Родине.

В завершении личный состав пройдет перед трибуной торжественным маршем.

С учетом требований правил особого карантинного режима будут созданы условия для освещения церемонии принятия военной присяги, социально-бытовых условий новобранцев, интервью с военнослужащими и общения новобранцев с семьями в онлайн-формате.