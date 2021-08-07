Новый проект на телеканале СВС

Популярный азербайджанский ведущий Кямран Размовар и блогер из Еревана Ишхан Вердян провели телемост в эфире передачи "Ночной Размовар", подготовленной телекомпанией CBC.

Как сообщает Day.Az, в ходе передачи были обсуждены гуманизм азербайджанского народа, издевательства армян в связи с пожарами в Турции, неприемлемая героизация фашиста Гарегина Нжде, пропаганда ненависти в Армении, а также безуслованая принадлежность Карабаха Азербайджану.

В частности, Ишхан напомнил, что когда в 1988 году в Армении произошло землетрясение, Азербайджан отправил самолет с помощью: "Этот жест не был оценен, его скрыли от общества, потому что политически было невыгодно об этом говорить".

По словам блогера, он не считает Нжде героем и в современной Армении не должно быть ненависти по национальному признаку.

Вердян также уверен, что через территорию Армении будет создан коридор. "Это будет коридор под контролем России, никакой суверенности над ней у Армении не будет. Никто у правительства Армении спрашивать не станет", − сказал он.