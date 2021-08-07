Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Турции

7 августа состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Как передает Day.Az , министры обменялись мнениями в связи с текущей ситуацией с лесными пожарами в Турции и проводимыми операциями по тушению пожаров.

Мевлют Чавушоглу выразил благодарность в связи с тем, что на борьбу с пожарами в Турции отправлена очередная группа азербайджанских пожарных.

В свою очередь Джейхун Байрамов подчеркнул, что Азербайджан всегда рядом с братской Турцией и готов оказать всю необходимую поддержку.