ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении

7 августа с 14:20 подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из стрелкового оружия различного калибра позиции азербайджанской армии в Араздейен-Садаракском направлении Нахчыванской АР армяно-азербайджанской государственной границы.

Как сообщили в субботу Day.Az в министерстве обороны, погибших и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет.

Ответным огнем противник был подавлен.

Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск.