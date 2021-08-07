https://news.day.az/politics/1368200.html ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении
ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении
7 августа с 14:20 подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из стрелкового оружия различного калибра позиции азербайджанской армии в Араздейен-Садаракском направлении Нахчыванской АР армяно-азербайджанской государственной границы.
Как сообщили в субботу Day.Az в министерстве обороны, погибших и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет.
Ответным огнем противник был подавлен.
Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск.
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