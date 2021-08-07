Силы МЧС Азербайджана продолжают успешную борьбу с пожарами в Турции

Пожарно-спасательные силы министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, находящиеся в соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева в братской Турции, успешно продолжают операции по тушению пожаров.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Этибар Мирзоев, который возглавляет силы министерства в Турции, встретился с министром внутренних дел Турции Сулейманом Сойлу и министром сельского и лесного хозяйства Бекиром Пакдемирли в Центре управления кризисными ситуациями в Мармарисе. На встрече присутствовали также другие официальные лица.

Мирзоев отметил, что пожарно-спасательные силы МЧС Азербайджана прибыли в братскую Турцию по поручению Президента Ильхама Алиева. Он подробно рассказал о работе МЧС по тушению пожаров.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу и министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли высоко оценили работу азербайджанских пожарных и еще раз поблагодарили Президента Ильхама Алиева и братский народ Азербайджана за поддержку и помощь.

На встрече обсуждались шаги, которые необходимо предпринять для более эффективной борьбы с пожарами, и состоялся подробный обмен мнениями.

Отметим, что в ближайшие часы к тушению пожаров подключится еще одна группа пожарно-спасательных сил МЧС, направленная в братскую страну. Четвертая группа, отправленная вчера вечером самолетом, уже приступила к работе.

Напомним, что силами МЧС продолжается пожарная охрана стратегически важных ТЭС Кемеркёй и Еникёй в провинции Мугла.