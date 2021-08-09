https://news.day.az/politics/1368615.html ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахчыване
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахчыване
Армянские вооруженные силы вновь подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии в Нахчыванском направлении
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.
9 августа с 17:10 до 17:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Араздейен Ведийского района периодически подвергали обстрелу из оружия различного калибра позиции Азербайджанской Армии в направлении Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.
Погибших и раненых среди личного состава Азербайджанской Армии нет.
Ответным огнем противник был подавлен.
Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск.
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