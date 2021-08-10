Турецкие газеты пишут о самоотверженности азербайджанских пожарных

Пожарные, направленные из Азербайджана для помощи в тушении лесных пожаров в Турции были встречены с большой любовью в братской стране.

Day.Az со ссылкой на АПА сообщает, что самоотверженность азербайджанских пожарных не осталась без внимания турецких СМИ.

Телеканал CNN Turk, разбирая ежедневные газетные новости, высоко оценил труд азербайджанских пожарных. В программе особое внимание было уделено статье газеты "Turkiye" с заголовком "Азербайджанские пожарные стремятся от пожара к пожару". Ведущий программы особо отметил, что наши пожарные трудятся, словно у себя на родине.

Между тем, в статье, опубликованной в газете "Turkiye", подчеркивается, что Азербайджан в лесных пожарах оказался рядом с Турцией, которая всегда была рядом с ним в трудные времена. Отмечается, что для поддержки в тушении лесных пожаров Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил в братскую страну 93 пожарных машины, вертолет и 710 человек личного состава. Часть состава из 200 пожарных, которые безостановочно выполняли все задания, примкнули к тушению пожара в районе Чине провинции Айдын.

Газета Sabah также не осталась равнодушной к усилиям азербайджанских пожарных. "Азербайджанские пожарные также не испытывают никаких трудностей в установлении диалога с местным населением в Турции", - отмечает газета.

"Турция не оставила своих братьев одних в Карабахе, но и азербайджанские пожарные бросились на пожары в Эгее, вновь подтвердив братство двух стран", - пишет газета Takvim. Далее в статье отмечается, что "профессиональная борьба азербайджанских братьев с огнем восхищает каждого".

Отметим, что в социальных сетях тысячи рядовых граждан Турции, высоко оценивают самоотверженность азербайджанских пожарных, выражают Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву благодарность за оказанную поддержку.