Внесена ясность в вопрос предоставления отсрочки от военной службы некоторым лицам

Заместитель председателя Государственного агентства по профессиональному образованию Джейхун Керемов внес ясность в вопрос предоставления отсрочки от военной службы лицам, получающим профессиональное образование.

Как сообщает Day.Az, Дж.Керемов сказал, что выдвинуты соответствующие законодательные инициативы:

"Данный законопроект рассматривается. Мы предложили внести изменение в законодательство в связи с предоставлением отсрочки от военной службы лицам, получающим высокое профессионально-техническое образование".