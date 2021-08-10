https://news.day.az/politics/1368712.html Внесена ясность в вопрос предоставления отсрочки от военной службы некоторым лицам
Внесена ясность в вопрос предоставления отсрочки от военной службы некоторым лицам
Заместитель председателя Государственного агентства по профессиональному образованию Джейхун Керемов внес ясность в вопрос предоставления отсрочки от военной службы лицам, получающим профессиональное образование.
Как сообщает Day.Az, Дж.Керемов сказал, что выдвинуты соответствующие законодательные инициативы:
"Данный законопроект рассматривается. Мы предложили внести изменение в законодательство в связи с предоставлением отсрочки от военной службы лицам, получающим высокое профессионально-техническое образование".
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