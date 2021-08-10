https://news.day.az/politics/1368772.html Азербайджанские военнослужащие принимают участие в учениях в Турции - ФОТО
Азербайджанские военнослужащие принимают участие в учениях в Турции - ФОТО
14 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана принимают участие в учениях в Турции.
Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции в Twitter.
"В рамках мероприятий по воздушной обороне около 14 военнослужащих Вооруженных Сил братского Азербайджана проходят учения авиадиспетчеров", - говорится в публикации.
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