Азербайджанские военнослужащие принимают участие в учениях в Турции

14 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана принимают участие в учениях в Турции.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции в Twitter.

"В рамках мероприятий по воздушной обороне около 14 военнослужащих Вооруженных Сил братского Азербайджана проходят учения авиадиспетчеров", - говорится в публикации.