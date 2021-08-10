Джейхун Байрамов встретился с новым представителем ЮНИСЕФ в Азербайджане

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял новоназначенного руководителя представительства ЮНИСЕФ в Баку Алекса Хайкенса.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе внешнеполитического ведомства, Хайкенс передал министру копию письма о своем назначении.

Байрамов поздравил нового руководителя представительства с назначением и пожелал успехов в работе.

Министр отметил, что Азербайджан с первых лет независимости наладил взаимовыгодное сотрудничество с ЮНИСЕФ. Он также выразил уверенность в том, что опыт нового главы представительства будет способствовать дальнейшему укреплению существующего сотрудничества между Азербайджаном и ЮНИСЕФ.

Хайкенс, в свою очередь, поблагодарил министра за прием и выразил удовлетворение в связи со своим назначением в Азербайджан. Он выразил уверенность в том, что успешное сотрудничество между Азербайджаном и ЮНИСЕФ во многих сферах будет продолжено. Хайкенс подчеркнул важность доступа к качественному образованию каждого ребенка и подробно рассказал о работе, проделанной ЮНИСЕФ в этом направлении в период глобальной пандемии COVID-19.

Байрамов рассказал новому главе представительства ЮНИСЕФ о последствиях агрессивной политики Армении в отношении Азербайджана, в том числе о целенаправленных атаках на азербайджанское гражданское население, дома, школы и другие гражданские объекты. Министр предоставил подробную информацию о масштабах разрушений на освобожденных территориях, ущербе культурным и религиозным памятникам, минной опасности, работах по реконструкции и восстановлению, проводимых на освобожденных территориях.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.